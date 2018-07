Nuova bufera sulla chiesa: «Padre Zanotti abusava di me». Spuntano foto e filmini hard.

Bufera su padre Antonio Zanotti, frate cappuccino fondatore della comunità Oasi 7, dove vengono accolti profughi e minori in difficoltà. Secondo quanto riporta il “Corriere della sera”, un ragazzo, ex ospite della struttura avrebbe sporto nei confronti del frate una denuncia per violenza sessuale. Allegata alla denuncia ci sarebbero anche prove schiaccianti, come filmini e foto hard, che sarebbero state già depositate in Vaticano e alla procura di Roma. La presunta vittima è un giovane straniero arrivato in Italia quando aveva sei anni.

Il fatto

Dopo tre mesi dal suo ingresso in comunità sarebbero iniziati gli approcci sessuali del padre: “Prima con abbracci, poi dopo avermi invitato a bere nella sua stanza. Nonostante non fosse mio desiderio avere rapporti sessuali con il frate, non riuscivo a oppormi. Padre Zanotti cominciò a farmi dei regali costosi, qualunque cosa chiedessi me la acquistava. Se accondiscendevo alle sue richieste, mi faceva trovare dei soldi”.

Fonte: Fanpage