+++ TREMANO I PALAZZI DELLA POLITICA. TUTTI I PARTITI COINVOLTI NELLO SCANDALO TANGENTI +++

Sono nove arresti dei carabinieri inerente a un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo su un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma.

Tra gli arrestati spiccano i nomi pesanti come l’imprenditore Luca Parnasi, proprietario della società Eurnova che sta realizzando il progetto dello Stadio, e cinque collaboratori. Ai domiciliari Luca Lanzalone, presidente Acea (di cui il Comune detiene il 51%) che ha seguito (per i cinquestelle), il dossier sulla struttura che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi di Forza Italia, l’ex assessore regionale all’Urbanistica Michele Civita (Pd). Invece sono indagati il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara, Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia al Campidoglio.

Fonte: Repubblica