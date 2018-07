Panico centro città: due tram si scontrano frontalmente. Ci sono feriti.

Quattro persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram dopo uno scontro con un altro tram in piazza Cordusio a Milano. L’incidente sarebbe stato causato dall’errore di uno dei conducenti. I feriti sono tutti passeggeri: le loro condizioni non sono gravi ma è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto è ancora al lavoro la polizia locale.

LA NOTA DELL’ATM

«Secondo le prime ricostruzioni – spiega in una nota Atm – la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto. Entrambe i mezzi procedevano a un’andatura molto ridotta».

Fonte: Leggo