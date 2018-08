PANICO IN METROPOLITANA: il treno si ferma all’improvviso, i passeggeri temono il peggio

Turisti americani derubati sulla metro A bloccano il treno. É successo alla stazione Flaminio. I turisti non appena si sono accorti di essere rimasti vittime di un borseggio hanno fermato il convoglio impedento la chiusura delle porte. C’è stato trambusto sulla banchina della stazione Flaminio, è intervenuta la polizia. La linea A ha subito rallentamenti ma non si è fermata, la circolazione è ripresa regolarmente. Tre le donne di origini rom bloccate e consegnate agli agenti del Commissariato di Villa Glori. Le ladre, prive di documenti, sono state portate presso l’ufficio stranieri per l’identificazione.

Fonte: Leggo