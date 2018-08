Panico per il noto cantante italiano: è stato accolto in casa da…

Nuovo episodio spiacevole che ha coinvolto un noto cantante italiano, molto apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali. Si tratta del tenore Andrea Bocelli, che per la seconda volta in un mese ha subito un tentatio di furto in casa. Nella circostanza, Bocelli e la famiglia non erano in casa e la persona che ha tentato di introdursi nell’abitazione è stata sorpresa da una domestica che ha dato l’allarme è ha fatto fuggire il malvivente.

Il racconto

La donna ha spiegato così alla polizia quanto successo: “Stavo annaffiando le piante del giardino quando ho visto una luce nella camera dei signori Bocelli e, siccome sapevo che i padroni di casa erano fuori per un evento di beneficienza ho capito che erano arrivati ancora una volta i ladri. Così ho chiesto aiuto”.

fonte: Fanpage