PAOLA DI BENEDETTO SFILA EMOZIONATA PER LA PRIMA VOLTA CON L’ABITO DA SPOSA

Nella splendida cornice di Palazzo Caracciolo a Napoli, la stilista Paola D’Onofrio ha presentato la sua

nuova collezione di abiti da sposa. Una collezione che rappresenta lo spirito dell’antica sartoria italiana

mescolata alla ricercatezza dei tessuti, delle tendenze e dei particolari che hanno reso unica ogni singola

creazione.

L’Atelier nasce da un’antica tradizione familiare che permette a Paola sin da bambina di essere la

protagonista assoluta di quello che diventerà presto il suo mondo, ovvero quello del wedding. Roma è la

città cardine e di ispirazione artistica ma in pochissimo tempo la griffe “Paola D’Onofrio” viene venduta in

tutta Italia per poi sbarcare all’estero negli anni successivi.

La collezione è disegnata e progettata direttamente nella maison, dove sarte professioniste ed altamente

qualificate sanno interpretare al meglio la sartorialità italiana e ne garantiscono l’elevata qualità del

prodotto.

La collezione Houte Couture firmata “Paola D’Onofrio”, considerata l’alta moda sposa, si rivolge ad una

sposa esigente e sofisticata che decide di scegliere la qualità per il giorno più bello della sua vita.

La collezione 2019 è rappresentata da vere e proprie opere d’arte che hanno permesso alla stilista di dare

sfogo alla sua massima creatività. Una sposa determinata, che ama la tradizione, che segue la moda e

soprattutto che vive il giorno del matrimonio come un evento unico ed irripetibile. Nascono così modelli

dalle linee morbide e fluttuanti esaltati da tessuti ricamati e luminosi, dove il classico e il moderno si

fondono creando armonia e stile.

Seta, chiffon, tulle, organza e pizzi francesi tra i tessuti preferiti di Paola D’Onofrio che la

contraddistinguono da sempre e che la rendono riconoscibile tra i tanti.

Ma il vero punto forte di questa nuova collezione sono i bustier gioiello che si aprono su gonne da sogno

meravigliosamente arricchite di pizzi e swarovski con lunghi strascichi che rendono regale l’abito.

L’evento organizzato dalla Eventi Mediterranei è stato presentato dalla giornalista Mariasilvia Malvone,

che magistralmente ha fatto gli onori di casa.

Sul finale in passerella, visibilmente emozionata, arriva Paola Di Benedetto che avvolta in un bellissimo

abito da sposa a sirena sfila decisa tra gli applausi del pubblico presente in sala e i flash dei fotografi, che

numerosi hanno immortalato la prima sfilata in abito da sposa della bellissima Madre Natura. Dopo la sua

love story con Francesco Monte, conosciuto durante l’Isola dei Famosi, Paola dichiara: “Continuo ad

inseguire l’amore e lo farò per tutta la vita, perché non c’è cosa più bella al mondo di essere innamorati!”