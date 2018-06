Oroscopo mercoledì 20 giugno 2018 di Paolo Fox

Gemelli: oroscopo positivo, grazie anche all’ottimo aspetto di Marte e Venere. C’è una condizione astrologica favorevole che ti consente di recuperare e di ottenere migliori risultati. C’è grande fortuna negli incontri, non sottovalutare alcuni confronti che possono aiutarti a valutare nuove soluzioni e punti di vista diversi rispetti rispetto al tuo. Avere maggiori stimoli e possibilità di esprimere la propria creatività ti aiuterà di certo a raggiungere migliori risultati.

Cancro: approfitta della giornata di oggi e di domani per provare a risolvere conflitti e malintesi. Infatti la seconda parte della settimana sarà più tesa e complicata, e potresti non avere l’opportunità di far valere le tue ragioni e provare a spiegare come vorresti il tuo punto di vista. Giove in aspetto favorevole indica che il tuo impegno sarà premiato, ma bisogna contrastare chi prova a metterti in difficoltà.

Leone: nel lavoro possono esserci state delle problematiche che nell’ultimo periodo hanno messo a dura prova la serenità dell’ambiente circostante. Ora però ti senti più sicuro di te, sei pronto a valutare anche confronti e compromessi, oppure ad insistere per affermare il tuo punto di vista, se sei sicuro delle tue scelte. Bisogna comunque essere prudenti nella gestione del denaro, negli ultimi mesi infatti non sono mancate difficoltà o spese che ti hanno costretto a rivedere alcune decisioni.

Vergine: c’è una condizione astrologica abbastanza positiva. Il Sole ti aiuta ad avere maggiore chiarezza e consapevolezza della tua condizione. Mercurio invece favorisce le intuizioni che possono rivelarsi particolarmente utili nel lavoro. Non è stato facile per te accettare determinate situazioni, i momenti difficili che hai vissuto in passato ti stanno aiutando a vivere in maniera più consapevole il presente.

Bilancia: nell’ultimo periodo l’amore spesso è finito in secondo piano, adesso è possibile recuperare, giovedì e venerdì sono le giornate migliori per dare maggiore spazio ai sentimenti. Il transito della Luna nel segno rappresenta una condizione di forza che non devi sottovalutare. La tua sicurezza e la tua intraprendenza ti aiutano a distinguerti dagli altri.

Scorpione: sono giornate piuttosto tese dal punto di vista sentimentale, e chi ti è vicino potrebbe aver bisogno di continue spiegazioni e giustificazioni. Limitare però la tua libertà potrebbe rivelarsi controproducente perché in questo modo si mette discussione la tua persona. Giove nel segno ti garantisce importanti opportunità per emergere. Non lasciare quindi che ostacoli a malintesi possono frenare la tua forza.

Acquario: non è facile per te mostrarti comprensivo con chi non riesce a capire le tue reali intenzioni. Delle volte però sei troppo impulsivo, e potresti anche esserti pentito di una scelta presa troppo frettolosamente. L’oroscopo domani raccomanda prudenza dal punto di vista sentimentale. Se nell’ultimo periodo ci sono state delle incomprensioni, rischi di saltare a conclusioni affrettate e poco veritiere.

Pesci: riflettere di più potrebbe aiutarti ad evitare di commettere scelte azzardate e frettolose. Se al tuo fianco hai un partner comprensivo e partecipe della tua vita lavorativa, potrebbe essere più semplice riuscire a far valere le proprie ragioni. In questo momento possono rivelarsi utili collaborazioni che ti consentono di portare avanti i tuoi obiettivi anche grazie ai consigli e al sostegno degli altri.

Ariete: oggi e domani potresti sentirti particolarmente agitato e nervoso. Se ci sono state questioni ultimamente che ti hanno fatto preoccupare, non è escluso che anche in questa seconda parte della settimana possano procurarti ulteriore stress. Inutile quindi insistere con le solite strategie. Cerca di valutare delle alternative che ti consentono di poter ottenere conseguenze diverse per le tue decisioni. Insistere troppo in determinati casi potrebbe rivelarsi controproducente.

Toro: se per troppo tempo stai facendo buon viso a cattivo gioco, presto potresti perdere la pazienza e sbottare, rivelando una volta per tutte in maniera chiara e diretta la tua posizione in merito ad alcune questioni. Vorresti avere maggiori conferme e certezze, ma in questa fase di importante cambiamento, bisogna cercare di non affrettare troppe le cose. Valuta di volta in volta quale potrebbe essere la scelta più conveniente e giusta da portare avanti.

Sagittario: giornata abbastanza serena e tranquilla, hai bisogno di valutare quale possono essere gli impegni e le scelte giuste da portare avanti. Come per gli altri segni di Fuoco, l’estate rappresenta un periodo dell’anno particolarmente dinamico ed interessante da vivere soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se per troppo tempo non hai dato ascolto al tuo cuore, è arrivato il momento di far valere le tue emozioni.

Capricorno: dal punto di vista sentimentale c’è un recupero, anche se nel lavoro permangono ancora alcune tensioni e questioni da risolvere. Ci sono collaborazioni che potrebbe essere necessario dover valutare per poter realizzare prima i tuoi obiettivi. Questa tensione inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche nel tuo rapporto con gli altri. Soprattutto in famiglia infatti è difficile farsi capire ed ottenere la comprensione di cui invece avresti bisogno.