Oroscopo martedì 19 giugno 2018 di Paolo Fox

Pesci: impegni e responsabilità che ti riguardano in maniera diretta non mancano. La tua creatività ed il tuo desiderio di emergere però rappresentano un punto di forza che ti consente di realizzare obiettivi importanti. Non sottovalutare la tua creatività, ci sono occasioni che possono rivelarsi decisivi per il tuo futuro lavorativo. L’unico ostacolo potrebbe essere la stanchezza che rischia di rallentarti E mettere a dura prova il tuo desiderio di emergere.

Cancro: oroscopo domani positivo, giornata favorita dall’ottimo transito di Mercurio. Questa settimana sarà caratterizzata anche dall’ottimo aspetto di Giove che ti darà maggiori occasioni per emergere. Ti aspettano settimane impegnative, durante le quali però puoi creare condizioni migliori per il tuo futuro. Ti aspetta un’estate abbastanza faticosa, ma voltare pagina è possibile ed il tuo impegno sarà ripagato.

Ariete: dal 21 giugno inizia un importante recupero. Le lotte da portare avanti sono sempre tante e solamente i più forti riusciranno a portare avanti con impegno e con costanza le proprie ambizioni. Questa determinazione però deve riguardare solamente il lavoro. Essere troppo ostinati in amore potrebbe farti perdere occasioni migliori per poter essere felice.

Vergine: c’è una condizione astrologica molto positiva, favorita anche dall’ottimo aspetto della Luna. Qualcuno potrebbe aver deciso di portare avanti scelte significative per i sentimenti. Periodo molto teso e costruttivo per l’amore, chi sta insieme da tempo potrebbe anche decidere di mettere su famiglia o andare a convivere. Non lasciare che qualche dubbio o qualche incertezza possa rovinare le tue aspettative future.

Sagittario: sono giornate interessanti dal punto di vista sentimentale. Chi da tempo è solo, può fare conoscenze interessanti e provare a vivere in maniera più intraprendente la propria vita sociale. Ciò che conta è mantenere alto l’ottimismo, e una delle tue capacità è proprio quella di riuscire a guardare sempre il lato positivo di ogni circostanza. Durante la seconda parte della settimana si possono fare incontri piacevoli.

Leone: come indicato da Paolo Fox, questo è un periodo interessante per il lavoro. Le trattative si possono concludere in maniera positiva, finalmente puoi conseguire risultati sperati senza lasciarti influenzare dagli altri. C’è maggiore libertà di scelta, puoi fare scelte costruttive per il tuo futuro. Ciò che conta però è non lasciarsi frenare dal proprio orgoglio. Valuta sempre la convenienza di determinate decisioni.

Capricorno: sei molto preso dal lavoro ed anche per questo per gli altri non è facile capire il tuo stato d’animo in questo periodo. Vorresti maggiore comprensione, anche perché chi si sente solo potrebbe reagire in maniera anche aggressiva e polemica. In generale i nati del segno non amano confrontarsi con gli altri e ricevere consigli. In alcuni casi però alcuni confronti potrebbero rivelarsi particolarmente vantaggiosi.

Toro: c’è grande energia, ma devi capire come cercare di gestire in maniera più efficace e produttiva la tua intraprendenza. Non mancano polemiche o conflitti che possano alimentare discussioni o fraintendimenti. Per stare meglio in amore avresti bisogno di maggiori rassicurazioni. Chi è al tuo fianco però non sempre è disposto A assecondare i tuoi desideri. Sono giornate altalenanti, attenzione a non perdere la calma anche per questioni banali.

Acquario: sono giornate particolarmente polemiche ed agitate, evita quindi di prendere scelte troppo azzardate. Anche nella gestione delle questioni pratiche bisogna essere particolarmente concentrati ed evitare distrazioni o errori che possono compromettere la sua condizione. Il tuo impegno non sempre viene ripagato come ti aspetti, bisogna essere prudenti soprattutto nella gestione del denaro.

Scorpione: non è un periodo semplice dal punto di vista sentimentale, basta poco per discutere con il partner, che nella maggior parte dei casi non riesce a condividere alcune scelte che riguardano il futuro. Senti che c’è qualcosa che non va’, ma fai fatica a fare chiarezza. La prima parte della settimana potrebbe rivelarsi abbastanza tesa, evita di portare avanti discussioni che possano ulteriormente agitare la tua condizione.

Gemelli: questa settimana sarà piuttosto altalenante, sei in attesa di alcune conferme che tardano ad arrivare. Resta questo comunque un periodo di grandi opportunità che però richiedono pazienza e tempo per potersi concretizzare in qualcosa di costruttivo. Sono favorite le buone idee, finalmente puoi dare una svolta alla tua condizione dopo due anni difficili e complicati da gestire.

Bilancia: nel lavoro c’è una situazione abbastanza mutevole, stai cercando di concludere delle trattative e dei progetti che per il momento ti costringono a rimandare le vacanze e concentrarti ancora su impegni e responsabilità che vertono su di te. È un periodo molto impegnativo, ma ciononostante riesci a dare sempre spazio all’amore. Hai grande fascino e chi è al tuo fianco difficilmente riuscirà a non notarlo.