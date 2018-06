Oroscopo di sabato 23 giugno 2018 di Paolo Fox

Pesci: sabato e domenica saranno giornate molto importanti per i sentimenti. Puoi contare su splendide stelle, chi ti ama davvero questo fine settimana te lo dimostrerà. Non lasciare che piccoli contrattempi o preoccupazioni possano rovinare momenti belli e la serenità che ti stai impegnando tanto per raggiungerla.



Sagittario: c’è grande forza ed energia, favorita anche dall’ottimo aspetto di Marte. Nel lavoro non ci pensi due volte a valutare nuove esperienze che ti consentono di realizzare migliori risultati. Anche in amore questo è un periodo particolarmente intenso. Sarà difficile resistere alla pressione, soprattutto se per troppo tempo hai dato priorità soprattutto alle questioni di ordine pratico.

Vergine: preparati ad un fine settimana di forza, particolarmente interessante per l’amore. Rispetto al passato sei più disponibile nei confronti del partner e ti stai impegnando per cercare di risolvere anche problemi che vanno avanti da tempo. Non lasciare però che dei fraintendimenti o che dettagli possono rovinare il tuo fine settimana. Avere un atteggiamento più superficiale e comprensivo in alcuni casi può aiutarti a lasciarti andare e vivere emozioni più grandi e importanti.

Bilancia: è arrivato il momento di valutare nuove soluzioni. Secondo l’oroscopo domani e nelle prossime settimane in amore potresti anche assecondare in maniera più pragmatica questo desiderio. Se le cose con il partner non vanno bene da tempo, allora potresti iniziare a guardarti intorno. Se invece desideri fare progetti di vita più importanti, non esiterai a parlare chiaro a cercare soluzioni utili per realizzare i tuoi desideri.

Ariete: è arrivato il momento di prendere decisioni drastiche ma che ti aiuteranno a stare meglio. D’altronde se qualcosa non ti convince, liberartene per te rappresenterà solamente un’opportunità ai più per essere felice. Attenzione in famiglia, dove possono nascere tensioni e malintesi soprattutto con chi ha un atteggiamento critico nei tuoi confronti. Ora non accetti polemiche che possano spingerti a dover giustificare ciò che stai facendo.

Toro: c’è grande energia, hai un atteggiamento frenetico e particolarmente intraprendente. Il tuo desiderio di modificare e trasformare ciò che non va nella tua vita, ti spinge ad essere particolarmente deciso e diretto. Qualche ritardo può però averti costretto a modificare le tue intenzioni, ed anche per questo motivo ti senti particolarmente agitato e scontroso. Questo atteggiamento rende difficile starti vicino.

Leone: si raccomanda prudenza. Infatti potresti sentirti piuttosto agitato e nervoso, probabilmente sei preoccupato perché qualcuno ha sbagliato nei tuoi confronti o ti sei sentito messo in disparte. Sei molto orgoglioso, ed anche per questo motivo potresti dare maggiore rilevanza ad un atteggiamento che magari è stato compiuto in maniera superficiale.

Capricorno: l’oroscopo domani ti invita a parlare chiaro. Non sei più disposto a perdere tempo e anche per questo motivo, non ti va di illudere chi ti è vicino. Hai maggiore consapevolezza delle tue responsabilità, e proprio per questo motivo spesso hai anche un atteggiamento protettivo nei confronti di chi dipende da te. Le difficoltà non ti scoraggiano, anzi rappresentano un’opportunità in più per poter crescere e migliorare.

Gemelli: in amore potresti essere indeciso anche tra due persone. È facile provare emozioni intense, ma non bisogna lasciarsi confondere dai sentimenti. Sono giornate particolarmente interessanti e fortunate anche per gli incontri. Anche se sei reduce da una relazione difficile, adesso puoi ritrovare maggiore fiducia in te stesso e negli altri, e lasciarti andare un po’ di più.

Cancro: si può ritrovare maggiore serenità, soprattutto se ti circonderai di persone comprensive e che ti conoscono bene. Infatti sei reduce da un periodo particolarmente intenso ed impegnativo. La stanchezza prende il sopravvento ed è facile avere anche reazioni scontrose con gli altri. Chi però ti conosce, ti giustifica e prova a regalarti Maggiore tranquillità. L’oroscopo domani consiglia riposo, cerca di prenderti del tempo per ricaricarti ed affrontare con nuova determinazione i prossimi impegni.

Scorpione: avresti bisogno di prenderti una pausa per valutare il nuove alternative. È un periodo di importanti cambiamenti, che possono riguardare anche il tuo rapporto con gli altri. Giove nel segno indica che hai un atteggiamento costruttivo non soltanto nelle questioni che riguardano il lavoro, ma anche nella vita privata. Dai spazio solamente a chi merita il tuo tempo.

Acquario: piccoli o grandi malintesi in famiglia possono degenerare in accese polemiche. Cerca quindi di mantenere la calma se qualcuno si avvicina te in maniera accusatoria. Nell’ultimo periodo infatti hai spesso reazioni troppo dirette. Sei molto preso dalle tue cose rischi di non capire le motivazioni che invece spingono gli altri ad agire in un determinato modo.