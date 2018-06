Oroscopo di venerdì 15 giugno 2018 di Paolo Fox

Ci sono difficoltà e problemi per l’Ariete a causa di alcuni malintesi nati con gli altri nell’ultimo periodo. Per il Toro ora è possibile provare a fare maggiore chiarezza in amore. Un incontro si rivelerà speciale per Gemelli. La Luna nel segno prepara i nati Cancro ad un fine settimana di forza. L’oroscopo domani invita il Leone a lasciarsi andare di più e vivere in maniera più coinvolgente l’amore. Il segno della Vergine deve mostrarsi più disponibile ed aperto, creando anche condizioni migliori per l’ingresso di Venere nel segno zodiacale.

Una piacevole emozione può aiutare i nati Bilancia a dimenticare piccoli o grandi dispiaceri. Avere un atteggiamento pragmatico e diretto si rivelerà particolarmente utile nel lavoro per lo Scorpione. L’oroscopo domani di Paolo Fox invita il Sagittario a valutare le conseguenze di alcune sue decisioni in amore. Capricorno potrebbe essere un po’ più esigente nei confronti degli altri. Acquario è molto agitato e rischia di commettere piccoli o grandi errori di distrazione. Realizzare piccoli o grandi successi per Pesci diventa possibile grazie a stelle positive e grandi opportunità.

Gli altri segni

Toro: preparati ad una fine settimana importante per l’amore. Se ci sono questioni da risolvere, questo potrebbe essere il momento giusto per parlare in maniera chiara e diretta. Sei determinato a far valere le tue ragioni, non sei più disposto a dare ulteriori possibilità a chi non le merita. Voltare pagina non è facile, ma ci sono state delle delusioni che non puoi più ignorare e che ti costringono a rivalutare chi ti è vicino.

Pesci: i nati del segno sono proiettati verso la realizzazione di grandi obiettivi. L’oroscopo domani segnala l’ottimo aspetto di Giove e Mercurio, che ti aiutano a farti valere grazie anche ad opportunità migliori e più vantaggiose. Si possono stringere buone collaborazioni E realizzare importanti successi: questo è l’anno in cui i nati del segno daranno dimostrazione della propria forza delle proprie capacità.

Cancro: oroscopo domani favorito dalla presenza della Luna nel segno. Ti aspetta una giornata positiva e dinamica, non sottovalutare le buone idee ed intuizioni che possono nascere favorite dall’ottimo aspetto anche di Mercurio. Non è facile andare avanti se ci sono questioni del passato irrisolte che continuano ad influenzarti. Devi trovare il modo di dedicarti a ciò che c’è di nuovo e di più positivo, elaborando nuove strategie che ti consentano di voltare pagina.

Leone: weekend positivo, favorito da una splendida condizione astrologica. Sei più disponibile ad amare, non è escluso che un colpo di fulmine o un’amicizia possa tornare a far battere il tuo cuore. È un periodo molto vivace per i sentimenti, tanto che potresti essere anche indeciso tra due storie.

Indicazioni di oggi, oroscopo domani Paolo Fox, segni Aria e Acqua

Bilancia: credere di più nell’amore potrebbe aiutarti a sbloccare una situazione di stallo che va avanti da tempo. Nell’ultimo periodo è difficile andare d’accordo con gli altri, anche nel lavoro ci sono tensioni irrisolte che ti mettono di cattivo umore. Ti aspettano giornate pesanti, ma potrebbero essere proprio alcune novità che riguardano i sentimenti ad aiutarti a ritrovare il buonumore.

Scorpione: nel lavoro è possibile trovare soluzioni utili che ti aiutino a risolvere questioni in sospeso da tempo. Avere un atteggiamento pragmatico e diretto, in questi giorni ti ripaga degli sforzi e dell’impegno che stai investendo nello studio ma anche nella tua attività lavorativa. In amore invece non è facile riuscire a venire a capo di alcune tensioni. Bisogna essere cauti nell’affrontare determinati problemi e questioni con chi ti è vicino.

Gemelli: stringere collaborazioni efficaci in questo periodo potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso per realizzare obiettivi e propositi che ti sei prefisso. Puoi trovare una buona intesa con un segno di Fuoco deciso e determinato, oppure con un altro Gemelli che condivide le tue stesse passioni. L’oroscopo domani ti invita a non sottovalutare incontri di lavoro o di amicizia che possono regalarti buone opportunità.

Acquario: c’è un forte desiderio di trasgressione e questo fine settimana potresti essere insofferente nei confronti di chi non capisce le tue nuove esigenze. Sei particolarmente euforico nell’ultimo periodo, a causa della tua agitazione possono esserci errori di distrazione che rischiano di rallentarti. Cerca però di non esagerare, e di provare a gestire in maniera più attenta e prudente gli impegni.

Ariete: ci sono difficoltà nel tuo rapporto con gli altri. Possono esserci tensioni sia con persone di famiglia, a causa di malintesi e discussioni che sono nate nell’ultimo periodo. Ma anche nel lavoro possono esserci stati degli scontri per cui adesso ti trovi in una situazione imbarazzante. Nei prossimi giorni sarà utile cercare di affrontare un problema alla volta, evitando di creare ulteriore confusione.

Vergine: ancora una volta c’è l’invito da parte di Paolo Fox a non soffermarti troppo nella ricerca della perfezione. Non devi guardare al dettaglio, ma valutare Devi insieme sacchetti ci riguarda. Cerca di essere più rilassato e spontaneo. Dimostrarti che disponibile ed aperto anche nei confronti degli altri ti prepara a vivere il mese di luglio bene anche per l’amore: Nelle prossime settimane infatti Venere entrerà nel tuo segno.

Sagittario: possono nascere colpi di fulmine improvvisi, ma possono finire storie d’amore altrettanto velocemente. Il desiderio di cambiare e di voltare pagina, soprattutto se si è insoddisfatti, è molto forte in questo periodo. In amore hai bisogno di ritrovare maggiore serenità, ma attenzione a non focalizzare il tuo interesse su persone già impegnate.

Capricorno: alcune delusioni del passato ti hanno aiutato a diventare più maturo e responsabile. La tua crescita spesso è una conseguenza di un dolore o di una delusione. I nati del segno hanno una visione abbastanza spartana dell’educazione: attraverso la sofferenza ed il sacrificio è possibile maturare e diventare più forti. Ora però è arrivato il momento di stare meglio, e di pretendere anche da parte degli altri la giusta considerazione.