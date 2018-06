Oroscopo di marteì 26 giugno 2018 di Paolo Fox

Bilancia: c’è una condizione astrologica migliore per il lavoro, le prossime settimane saranno particolarmente positive per chi sta cercando di recuperare dopo un periodo di difficoltà. Anche se in questo momento ti sembra impossibile, vedrai che alla fine il tuo impegno sarà premiato. Bisogna però essere convinti di ciò che si vuole, e non avere paura di osare. Avanza delle richieste e fai valere i tuoi diritti, alla fine vedrai che qualcosa cambierà a tuo vantaggio.

Ariete: l’ottimo aspetto di Venere ti garantisce una giornata di grande forza ed energia. Il desiderio di novità ed una rinata passione ti spingono a vivere maniera più coinvolgente la tua vita sentimentale. C’è più voglia di metterti in gioco e di fare nuove esperienze. Chi però è indeciso e confuso, potrebbe lasciarsi prendere troppo dall’ansia ed innervosirsi anche per questioni banali. Prenditi del tempo e non fare scelte avventate che possano compromettere la tua posizione.

Sagittario: l’oroscopo domani segnala una grande forza, favorita anche dal transito della Luna nel tuo segno zodiacale. Il tuo impegno finalmente sarà ripagato ed i risultati che raggiungerai ti consentiranno di tenere alto l’ottimismo e l’entusiasmo. Anche dal punto di vista sentimentale, c’è una buona condizione astrologica: Questa settimana c’è fortuna negli incontri ed è possibile ritrovare maggiore intesa di coppia.

Capricorno: si possono ottenere piccole o grandi soddisfazioni, come indicato da una condizione astrologica decisamente più serena rispetto al passato. Si torna quindi a sentirsi più tranquilli e sereni, anche se hai dovuto ingoiare qualche amara delusione. Hai come l’impressione di poter contare sempre e solo su te stesso, ma tutto ciò ti rende più forte e sicuro.

Cancro: ti stai impegnando molto per dimostrare le tue capacità, che però non sempre vengono apprezzate come ti aspetti. Devi impegnarti per essere accettato, se stai frequentando un nuovo ambiente lavorativo o una nuova comitiva. Probabilmente qualcuno prova a sminuirti, ma non perdere la sicurezza in te stesso. Chi è convinto delle proprie capacità ed è forte, troverà il modo per emergere ugualmente.

Leone: questa settimana inizia all’insegna dell’energia. È soprattutto nel lavoro che in questi giorni puoi ottenere qualche conferma in più. Se ti stai muovendo in un nuovo contesto, puoi ottenere le risposte che cercavi. È difficile riuscire a gestire le emozioni e la stanchezza in questo periodo particolarmente impegnativo. L’amore e la famiglia possono risentire di questa agitazione.

Scorpione: alcune preoccupazioni al momento ti stanno frenando perché non ti consentono di concentrarti come dovresti sui tuoi impegni. Infatti sei particolarmente irritabile e potrebbe essere necessario per il momento astenersi dal prendere decisioni vincolanti per il tuo futuro. Meglio risolvere prima ciò che ti sta tormentando, e solo in un secondo momento valutare in maniera più razionale ed obiettiva quali possono essere le scelte lavorative migliori che ti consentono di emergere.

Pesci: ci sono tante variabili da dover considerare, e non è escluso che tu possa essere agitato o sentirti confuso. Non precluderti però a priori determinate alternative. Sono condizioni caotiche come queste che ti consentono di dare il meglio di te. Anche se ti senti sotto pressione, continua ad avere un ruolo da protagonista. Nel lavoro ed in amore sono sempre gli altri a dipendere da una tua scelta.

Acquario: ci sono dei contenziosi o dei malintesi che non fanno che accrescere il tuo nervosismo. Sei costretto a misurarti con persone e situazioni che preferiresti evitare. Ci sono però degli obblighi ai quali non puoi sottrarti, quindi è inutile accanirsi, ma è meglio provare a limitare quanto più possibile eventuali momenti di agitazione. Attenzione ad alcune spese improvvise che possono sopraggiungere proprio in questo periodo.

Toro: non è facile stare in maniera serena e rilassata in compagnia degli altri, ci sono molte tensioni ed hai bisogno di fare maggiore chiarezza ed eliminare eventuali dubbi nei confronti di chi si avvicina. Approfitta di questa prima parte della settimana per risolvere eventuali malintesi che sono nati nel weekend. Non sono aggiornate semplici, soprattutto a causa delle numerose trasformazioni che stanno riguardando la tua vita. Anche per questo motivo ti senti sempre molto agitato.

Gemelli: l’oroscopo domani segnala ancora qualche ostacolo, ci sono dei ritardi che non ti consentono di fare ciò che desideri, e portare avanti determinati impegni. Si tratta però di una condizione momentanea in quanto, nonostante le difficoltà che vengono dall’ambiente esterno, la tua grande determinazione ed intraprendenza ti aiuteranno a guardare avanti. C’è un buon recupero, non sottovalutare le buone idee che possono nascere in questo periodo.

Vergine: l’oroscopo domani segnala un’altra giornata ricca di impegni che riguardano soprattutto il lavoro e lo studio. Anche se l’estate è iniziata, luglio ed agosto si riveleranno mesi particolarmente utili per poter conseguire piccoli o grandi successi e conferme. I risultati non mancheranno, anche perché da parte tua c’è grande motivazione. Ciò che rischia di frenare il tuo entusiasmo e la tua determinazione, può essere la paura di non farcela.