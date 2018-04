Papa a Molfetta con pastorale don Bello

BARI, 18 APR – Papa Francesco impugnerà il pastorale in legno di ulivo che fu di don Tonino Bello durante la Santa Messa che celebrerà venerdì 20 aprile a Molfetta (Bari) in occasione del 25/mo anniversario della morte del vescovo pugliese. Lo ha confermato questa mattina il vescovo di Molfetta, monsignor Domenico Cornacchia. “Ho chiesto personalmente alla pontificia gendarmeria – ha detto – se il Santo Padre potesse. E, in un orecchio, mi hanno detto di sì”. “Quindi – ha aggiunto – è già pronto. E’ il pastorale che don Tonino ha usato, su cui è scolpito un ramoscello d’ulivo, e su cui c’è lo stemma di don Tonino: una croce alata”. “E il messaggio che noi vogliamo cogliere da questa circostanza del 25/o anniversario della morte del servo di Dio – ha evidenziato il vescovo – è proprio questo: la croce non è mai pesante se noi mettiamo delle ali si suoi piedi, le ali della speranza, della fiducia e della gioia”.

