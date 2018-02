Papa ad Ariccia, al via ritiro

ROMA, 18 FEB – Papa Francesco, dopo aver lasciato questo pomeriggio il Vaticano, partendo in pullman con i cardinali e i responsabili della Curia romana, è arrivato alla Casa Divin Maestro, ad Ariccia (Roma), intorno alle 16.45. In serata cominceranno gli Esercizi Spirituali, appuntamento ormai tradizionale per il pontefice in questo periodo di Quaresima. Il tema del ritiro è “Elogio della sete” e le meditazioni saranno svolte da padre José Tolentino de Mendonca, vice rettore dell’Università Cattolica di Lisbona e consultore del Pontificio Consiglio della Cultura. La prima meditazione è prevista già per questa sera. Da domani e fino a giovedì 22 febbraio le giornate alla Casa del Divin Maestro saranno scandite dalla messa mattutina, le catechesi e i momenti di preghiera. Gli Esercizi Spirituali si concluderanno venerdì 23 febbraio nella mattinata. Quindi Papa Francesco farà ritorno in Vaticano.

