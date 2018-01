TRUJILLO (PERÙ), 20 GEN – “Altre tempeste possono sferzare queste coste e, nella vita dei figli di queste terre, hanno effetti devastanti. Tempeste che ci interpellano anche come comunità e mettono in gioco il valore del nostro spirito. Si chiamano violenza organizzata, come il ‘sicariato’ e l’insicurezza che esso crea”. Lo ha detto papa Francesco nella messa a Trujillo, sulla spianata costiera di Huanchaco.

