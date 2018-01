SANTIAGO DEL CILE, 15 GEN – Papa Francesco è arrivato in Cile. L’aereo con a bordo il pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale della capitale Santiago. In una breve cerimonia di benvenuto, il papa è stato accolto all’aeroporto di Santiago del Cile dalla presidente della repubblica, uscente ma ancora in carica, Michelle Bachelet. Al termine della cerimonia il papa si trasferisce alla nunziatura di Santiago, dove alloggerà in questo suo soggiorno cileno.

