“Pronto, sono Francesco”: la telefonata del Papa alla madre di Mattia affetto da tetraparesi

Papa Francesco telefona alla mamma di Mattia Montei, 28 anni, disabile di Teulada affetto da tetraparesi spastica. Della vicenda del giovane ragazzo si sono occupati i giornali per l’indisponibilità di un letto adatto alla sua malattia nella propria abitazione.

La vicinanza del pontefice non è mancata. “Pronto Luciana, sono Papa Francesco”. “Il papa ha detto che pregherà per noi, per questo figlio prediletto, riferendosi a Mattia – svela commossa la donna – mi ha detto che Mattia mi è stato affidato dal Signore come un dono e mi ha fatto coraggio e ringraziata per aver accolto mio figlio. Porterò con me quelle parole per sempre” come riporta Today

Mattia avrà infine il letto che gli serve: a donarglielo sarà l’associazione Fioto Sardegna, che ha deciso di intervenire dopo gli accorati e disperati appelli della mamma.