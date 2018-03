CITTA’ DEL VATICANO, 9 MAR – Papa Francesco farà un viaggio apostolico nei Paesi Baltici dal 22 al 25 settembre 2018, visitando le città di Vilnius e Kaunas in Lituania, Riga e Aglona in Lettonia e Tallinn in Estonia. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke. I tre Paesi celebrano il centenario dell’indipendenza.

