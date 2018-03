CITTA’ DEL VATICANO, 28 MAR – Un mafioso non può dirsi cristiano: lo ha detto il Papa nell’udienza generale. “Pensiamo, per non andare lontano da casa, ai cosiddetti cristiani mafiosi: questi di cristiano non hanno nulla. Si dicono cristiani ma portano la morte nell’anima e agli altri. Preghiamo per loro”, è stato l’invito del Papa.

