CITTA’ DEL VATICANO, 23 APR – “Commosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore del piccolo Alfie Evans, rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento”. E’ il nuovo appello del Papa per Alfie Evans lanciato via twitter.

2018-04-23_1231779345