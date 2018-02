Papa: soldi e carriera non sono felicità

CITTA’ DEL VATICANO, 18 FEB – “Bisogna avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo”. Lo ha detto il Papa all’Angelus aggiungendo che “soltanto Dio ci può donare la vera felicità: è inutile che perdiamo il nostro tempo a cercarla altrove, nelle ricchezze, nei piaceri, nel potere, nella carriera”. Poi ha invitato i giovani a seguire l’incontro di marzo in preparazione del prossimo Sinodo. E per chi non potrà recarsi a Roma l’invito del pontefice è quello di seguire i lavori on line. Da oggi pomeriggio il Papa sarà ad Ariccia (Roma) per il ritiro di Quaresima. “Auguro a tutti un cammino quaresimale ricco di frutti; e vi chiedo di pregare per me e i miei collaboratori, che oggi iniziamo la settimana di Esercizi Spirituali”, ha detto Papa Francesco in un tweet.

