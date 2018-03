CITTA’ DEL VATICANO, 12 MAR – Papa Francesco ha ricevuto in udienza Bernice Albertine King figlia minore di Martin Luther King, impegnata da anni nella promozione dei diritti umani e di una cultura di pace, basata sulla non violenza e contro ogni tipo di discriminazione. Quest’anno ricorre il 50mo anniversario della morte di Martin Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1964, assassinato il 4 aprile del 1968 per la sua lotta contro la discriminazione.

