Papa visita casa per detenute con figli

ROMA, 2 MAR – Il nuovo “Venerdì della Misericordia” del Papa è tra le mamme detenute, accolte in una casa protetta con i loro bambini. Questo pomeriggio alle 16.00, accompagnato da monsignor Rino Fisichella, capo dicastero per la Nuova Evangelizzazione, Francesco è uscito dal Vaticano e si è recato senza preavviso nel quartiere dell’Eur a Roma, dove in Via Kenya si trova la “Casa di Leda”, villa confiscata alla criminalità organizzata che ora ospita donne detenute con figli minori, la prima, e per ora unica struttura del genere in Italia. Il Pontefice è stato accolto con grande stupore e commozione dalle mamme, dai loro piccoli e dal personale. La Casa è gestita dalla cooperativa sociale Cecilia Onlus dal marzo del 2017 ed ospita mamme detenute per reati minori cui viene riconosciuta la capacità genitoriale e che possono quindi proseguire il periodo detentivo con i loro figli all’interno della casa-famiglia. Il responsabile Lillo Di Mauro ha accolto Francesco con questo benvenuto: “Santità, Padre caro, siamo gli invisibili”.

2018-03-02_1021649228