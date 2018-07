Pareo Park: la festa indiana dei colori, casting per giovani talentuosi e schiuma party per un’estate tutta da vivere

In arrivo un pieno di allegria… E’ cominciata all’insegna del divertimento la lunga estate del Pareo Park con tanti appuntamenti per rendere frizzante la stagione più calda e scatenata dell’anno. Sabato 14 luglio, a partire dalle ore 15, Holi Dance Party una festa unica e dalle mille sfumature. Prendendo spunto da un rito tipicamente indiano, si osanna la vittoria del bene sul male con il lancio di una marea di colori. Divertimento allo stato puro con l’usanza di imbrattarsi il più possibile con polveri delle tinte più brillanti: geyser di azoto, mega idranti e cannoni spara colori per poi finire tutti in piscina. A rendere l’atmosfera ancora più gioiosa dj Chris Bowl e Pareo Animation. Insomma, una giornata scintillante ad uno special price (10 euro) per consentire a tutti di scatenarsi.

Sabato 21 luglio spazio ai giovani talentuosi. Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 l’imperdibile tappa del casting fuoriclasse talent. Presso il palco centrale della piscina a onde avrà luogo, infatti, una selezione del concorso nazionale per chi sogna di diventare un artista. Danza, moda, musica e tutto ciò che è arte per avere una opportunità nel mondo dello spettacolo. Il casting sarà coronato domenica 4 agosto da una serata di gala con ospite Carmen Russo.

Da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio, tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00, lezioni di portamento baby in collaborazione con fuoriclasse talent.

Ancora tanto svago sabato 7 e il 28 luglio con il mitico schiuma party ai bordi della grande piscina.

Inoltre, tutti i giorni nel parco acquatico più grande del sud Italia l’animazione accenderà la magia di momenti indimenticabili di divertimento con numerose iniziative: mambo italiano, cartoon party, indiani e cowboy, principi e principesse, hawaian party, rock’n Pareo, jungle party e top of the pop.

Tante altre le sorprese pronte per il mese di agosto e dedicate a giovani e famiglie!