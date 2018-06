Un uomo armato ha preso in ostaggio tre persone (tra cui pare una donna incinta) a Parigi, nel decimo arrondissement. Sul posto è in corso un’operazione delle forze dell’ordine. Lo riferisce la prefettura. Un ostaggio – un uomo – sarebbe in gravi condizioni, gli altri due starebbero bene. In base ai primi elementi emersi non si tratterebbe di terrorismo. Il sequestratore ha chiesto di parlare con l’ambasciata iraniana e con il governo francese.

Fonte: TgCom