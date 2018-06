Partono i Saldi, un fallimento per gli italiani

Partirà a breve la stagione dei saldi, con luglio oltre al caldo iniziano anche gli sconti estivi.

Abbigliamento e calzature scontate saranno inaugurati domenica in Sicilia, mentre lunedì sarà la volta della Basilicata. Per il resto dello Stivale si aspetta sabato 7 luglio.

“Dopo una stagione primavera/estate non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi c’è grande attesa per questi saldi estivi” – dichiara il presidente di Federazione Moda Italia, e vicepresidente di Confcommercio, Renato Borghi – “che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand”.

Quanto spenderanno gli italiani? Le previsioni negative deal Codacons

Previsioni negative sulle vendite scontate da parte del Codacons che, sulla base del monitoraggio sulla propensione alla spesa, vede acquisti in calo del 5% rispetto al 2017, con una riduzione del giro d’affari che sarà più marcata nelle città del Sud Italia, dove si registreranno picchi fino al -15%.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.