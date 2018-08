Partorisce due gemelli, poi il dramma. Muore dopo 5 giorni: inutile ogni soccorso

“Amore rispondi” Tragedia in famiglia: partorisce due gemelli ma muore poco dopo

A testimoniare la gioia per l’arrivo dei due bambini, figli di Maria Buso e Fabio Piovesan, i due fiocchi fuori la porta. Ma quella gioia si è spezzata quando Maria è morta, cinque giorni dopo aver partorito i gemelli, uccisa da una setticemia.

Il fatto

Una fine terribile per la donna. Tutto è andato male, senza che i medici dell’ospedale di Treviso potessero fare nulla per salvarla. Un dramma che ha sconvolto la vita del marito e che ora induce la famiglia a chiedersi se si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare questa tragedia. «Siamo sconvolti, ancora non ci rendiamo conto di quello che è successo. In questi giorni avremmo dovuto festeggiare e invece siamo stati travolti da termini medici e diagnosi sulle quali, probabilmente, chiederemo sia fatta chiarezza».