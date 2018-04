Pasqua, spesi 1,2 mld per il pranzo

ROMA, 1 APR – Gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici, anche se non è mancato chi ha scelto il ristorante o l’agriturismo. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti-Ixè sulla Pasqua 2018 nella quale si evidenzia anche che domani, giorno di ‘pasquetta’, il 20% delle persone farà la tradizionale gita fuori porta in parchi e aree protette con il classico pic nic nel verde, spinte dalla previsioni di bel tempo. Tra i prodotti piu’ acquistati e regalati, la Colomba che è stata scelta dal 57% delle famiglie e l’uovo di cioccolato dal 49% ma in quasi sei famiglie su dieci (58%) c’è chi ha preparato in casa i dolci tipici pasquali. La carne d’agnello è presente su 4 tavole ogni dieci.

