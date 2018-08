Passante salva la vita a un cane: percorre 12 km in bici con l’animale sulle spalle

Percorre 12 km in bici con un cane randagio sulle spalle: passante eroe gli salva la vita

La storia di Jarrett Little e del cane Columbo è davvero incredibile. Durante un’escursione in bicicletta a Columbus, Georgia (Stati Uniti), questo ragazzo ha notato nei boschi un cane gravemente ferito; l’animale randagio era stato investito e il responsabile lo avevo lasciato sul ciglio della strada, condannandolo a morte certa. Jarrett invece non è rimasto indifferente; guidato dalla forza del suo grande cuore lo ha caricato sulle spalle e ha percorso 12 km di corsa, per salvargli la vita e donargli una seconda possibilità per essere felice.

Fonte: FanPage