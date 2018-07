Passeggiata in bicicletta finisce in tragedia: vengono investiti e poi derubati

Avevano da tempo problemi nel pagare l’affitto, così il proprietario dell’appartamento ha deciso di “farsi giustizia da solo”. Un uomo e una donna, hanno raccontato di essere stati investiti durante una passeggiata in bicicletta dal proprietario dell’appartamento di cui sono affittuari e con cui da diverso tempo hanno dei problemi legati alla locazione. In particolare il conducente si era avvicinato a loro con il veicolo accelerando e frenando in continuazione fino a quando non li aveva tamponati facendoli cadere a terra. Non contento, sceso dal veicolo, ha iniziato a colpirli con un bastone e un cacciavite rubandogli, prima di fuggire, due telefoni cellulari e il portafoglio contenente 460 euro.

fonte: Adnkronos