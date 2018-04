“Passeggiata tra il liberty ed il bel canto”, nuovo appuntamento di “Noi per Napoli”

Nuovo imperdibile appuntamento con L’ Associazione Culturale “Noi per Napoli” che in collaborazione con “Inscena” Nuovo Teatro Sancarluccio presenta per il prossimo 25 aprile 2018 alle ore 11.00 una emozionante e coinvolgente “passeggiata tra il liberty ed il bel canto”. Per gli amici amanti di una Napoli ancora capitale e del grande repertorio canoro, un doppio appuntamento con una passeggiata nell’elegantissimo borgo di Chiaia alla scoperta dei primi palazzi in stile liberty della città, tra decorazioni e architetture della Belle Epoque napoletana. La passionale “promenade” culminerà con un concerto ed un aperitivo presso lo storico spazio Nuovo Teatro Sancarluccio. Esattamente al piano terra del Palazzo Acquaviva Coppola, il primo edificio in stile Liberty a Napoli ubicato nella famosa Via San Pasquale a Chiaia. L’itinerario della passeggiata tra i palazzi liberty partirà con appuntamento alle ore 10.45 presso l’esterno della stazione Metro di Piazza Amedeo con la guida “Noi per Napoli” (autorizzata Regione Campania) e si concluderà al Nuovo Teatro Sancarluccio con l’ aperitivo ed il Concerto del soprano Olga De Maio, del tenore Luca Lupoli con il pianista accompagnatore Maurizio Iaccarino e gli interventi storici dello storico e giornalista Giuseppe Giorgio.