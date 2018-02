Pastore pregiudicato ucciso in Calabria

VARAPODIO (REGGIO CALABRIA), 10 FEB – Un pastore, Bruno Muratore, di 66 anni, é stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco in contrada “Salvatore” di Varapodio, nel reggino. Il cadavere di Muratore é stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova dopo una segnalazione fatta al 112 da un cittadino. Il pastore é stato ucciso mentre si trovava nel suo ovile, non si sa ancora se in un agguato o da qualcuno con cui aveva avuto un incontro. La vittima era nota ai carabinieri per i suoi precedenti penali. Muratore, tra l’altro, era stato 18 anni in carcere per omicidio. I carabinieri, riguardo il movente dell’omicidio, non escludono al momento alcuna ipotesi.

2018-02-10_1101760704