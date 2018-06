Patente a punti: cambia tutto. Arriva una buona notizia per gli automobilisti. Da quando è entrata in vigore la nuova patente a punti, l’ansia più grande di tutti gli automobilisti è stata quelal di nons paere effettivamente quanti punti hanno ancora a loro disposizione. Esistono in realtà diversi modi per controllare il saldo dei propri punti sulla patente. Innanzitutto registrandosi a Il Portale dell’Automobilista, sito realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come “cittadino” o come “impresa”, è possibile consultare i dati relativi alla propria patente di guida, il saldo punti e la cronologia delle operazioni di accredito/addebito, oltre ad avere accesso ai servizi online del Dipartimento dei Trasporti del Mit. Inoltre agli automobilisti viene in soccorso l’applicazione iPatente gratuita per iOs e Android, scaricabile da Google Play e realizzata dal Dipartimento dei Trasporti del Mit, che consente di accedere ai servizi de “Il Portale dell’Automobilista” e di consultare i dati relativi al saldo aggiornato dei punti della propria patente di guida, scadenza validità e variazioni con i relativi dettagli. È inoltre possibile verificare la copertura Rc auto e dati di sintesi di autoveicoli e motoveicoli, compresa la data di scadenza della revisione. Esiste poi anche un terzo modo per venire a conoscenza della propria situazione attraverso il caro, vecchio telefono.