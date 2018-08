Un vero e proprio terremoto, quello innescato da una foto di Luigi Patronaggio “in compagnia” di Matteo Renzi, dopo la diffusione della notizia che vede ilProcuratore Capo tra i principali protagonisti dell’indagine nei confronti di Matteo Salvini. Proviamo ad andare con ordine, cercando di capire per quale motivo l’immagine che troverete nel nostro articolo sia solo “acchiappalike”, con la solita strumentalizzazione alimentata dal potenziale di un social network come Facebook. Il sentimento negativo nei confronti di Patronaggio, infatti, nasce dopo l’ufficializzazione della notizia che vede il Ministro dell’Interno indagato dopo i fatti relativi alla Nave Diciotti a Catania.

Quale sarebbe la sua colpa? L’immagine incriminata vede Luigi Patronaggio ascoltare un discorso di Renzi. Al dì là della cattiva informazione fatta da alcune pagine Facebook, facendo apparire come recente l’incontro tra i due (al punto che lo stesso Renzi nell’occasione avrebbe anticipato la “caduta” di Salvini dovuta appunto alle indagini aperte su di lui), bisogna contestualizzare il tutto. L’ex Premier, infatti, fece semplicemente visita alla Procura di Agrigento nell’ormai lontano dicembre 2017. Da quel momento, numerose novità si sono succedute nel panorama politico italiano.

Come evidenziato da Agrigento Oggi, Renzi non tenne alcun discorso politico in quel frangente, in riferimento al monologo al quale ha assistito anche Luigi Patronaggio nell’ambito della foto che lo ritrae “guardare con amore” l’ex sindaco di Firenze. Lo stesso Renzi, infatti, si limitò a far visita alla cosiddetta “Stanza della memoria”. Inevitabile che, in Procura, ci fosse l’incontro con il Procuratore Capo, in queste ore accusato di essere amico del PD

Il post che tanto sta facendo discutere oggi alimenta grossa disinformazione su quella che a suo tempo è stata una semplice visita in Procura ad Agrigento dell’allora Premier