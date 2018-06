PATTO SEGRETO FRA DI MAIO E SALVINI. ECCO COSA SUCCEDERÀ NEI PROSSIMI MESI…. dopo due giorni di dibattito parlamentare e due lunghe repliche del presidente del Consiglio è oramai ufficiale: nel corso del primo anno di governo giallo-verde non saranno attuate le promesse più qualificanti delle forze di governo. Reddito di cittadinanza, flat tax, quota 100 per le pensioni. Il patto Di Maio-Salvini comincia a diventare più chiaro: una campagna permanente di 11 mesi, senza riforme “costose” e con l’ obiettivo strategico di “papparsi” le mezze ali: Pd e Forza Italia. Ha ben chiaro il pericolo Matteo Renzi, che in una pausa dei lavori del Senato spiegava: «Ci proveranno, proveranno a costruire in quel modo il bipolarismo di domani e per questo noi dovremo batterci perché l’ alternativa sia radicalmente un’ altra». Per arrivare col vento in poppa alla primavera 2019, il governo Conte-Di Maio-Salvini è deciso ad approvare una raffica di leggi-manifesto: taglio alle pensioni e ai vitalizi di parlamentari, di consiglieri regionali e organi costituzionali. Pensioni d’ oro. Daspo per corrotti e corruttori. Legge sulla legittima difesa.