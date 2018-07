Urla, botte, investimenti, auto prese a sprangate. Costretto, in via Corfù, a vedere la strada preda di una furibonda rissa tra bande di immigrati, un bresciano posta un video poi ripreso un po’ da tutti i siti. Brescia Today e gli altri quotidiani locali raccontano di una rissa violentissima nella notte. La città è ormai abituata ad episodi violenti che hanno protagonisti migranti sempre più spesso. Il motivo scatenante di questa ennesima rissa violenta non è ancora chiaro, ma di certo – e le immagini lo dimostrano – il diverbio ha scatenato un duro confronto. Pugni, schiaffi, insulti. Protagonisti 15 immigrati circa. Qualcuno lancia bottiglie di vetro. Poi all’improvviso un’auto cerca di investire due persone. Gli altri allora si scagliano contro la berlina bianca, mettendola in fuga. Qualcuno la prende a calci, altri a pugni. Un uomo usa una spranga per distruggerne i vetri. Una persona cerca di salire a bordo, forse per farla pagare all’autista che poco prima aveva cercato di investire due persone. Sul posto sarebbero immediatamente arrivate la Polizia, i Carabinieri e la polizia locale. Ma l’arrivo delle forze dell’ordine ha messo in fuga gli immigrati. I due ragazzi investiti, scrive Brescia Today, sono stati visitati dalla Croce Bianca ma non hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. Brescia è città ormai resa invivibile per la presenza di bande di migranti che fanno il bello e il cattivo tempo. I residenti sono impauriti. Le telecamere di sorveglianza potranno gettare luce su tutti i protaginisti coinvolti nella rissa.