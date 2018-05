Crolla il solaio in una scuola, professore cade da un’altezza di circa tre metri: ricoverato in ospedale

Crolla il solaio in una scuola, prof vola giù da tre metri

Paura all’istituto professionale Colombo, stamattina il solaio all’esterno di un laboratorio d’informatica è crollato. Nel cedimento un docente è caduto da un’altezza di circa 3 metri, riportando ferite soprattutto alla schiena: è stato soccorso dai volontari della pubblica assistenza e portato all’ospedale in codice giallo. Come riporta ilTirrenol‘insegnante, per aprire una finestra ha scavalcato una ringhiera raggiungendo un ballatoio non praticabile. Il peso del corpo ha infatti sfondato il cartongesso e il docente è caduto al piano di sotto.