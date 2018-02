Paura a Roma, voragine si apre in strada alla Balduina

Tanta paura per una voragine apertasi nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada a Roma alla Balduina. Il cedimento del manto stradale ha inghiottito diverse auto parcheggiate. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, a cedere è stato un tratto di strada adiacente un cantiere, ma le cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Come scrive tgcom24 in corso anche verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla stabilità dei palazzi vicini alla zona del crollo stradale. Due degli edifici che si affacciano su via Andronico sono stati evacuati in via precauzionale (ph Ansa).