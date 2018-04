Roma, crolla il soffitto di un nido: la struttura era vuota

Paura nella notte a Roma all’asilo nido Il Melograno, a via del Quadraro. Il controsoffitto delle cucine adiacenti agli spazi per bambini è crollato fortunatamente quando la scuola era vuota.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, e i bambini, oggi a casa, verranno distribuiti nelle altre strutture di zona. Secondo quanto si apprende, la probabile causa del crollo è stata un montaggio non adeguato dei pannelli, fissati con materiali non adatti a quel tipo di soffitto. Foto di Almerico C.

(Fonte Agenzia Dire)