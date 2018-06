Ritorna la paura delle uova contaminate con antibiotici: ritirate migliaia di confezioni nei Supermercati

E’ da tempo che il mercato ovicolo è sotto la lente d’ingrandimento delle agenzie per la sicurezza almentare di tutta Europa. Dopo il fipronil infatti un altro antibiotico, il lasalocid, sarebbe stato trovato nelle uova prodotte in Polonia, Paesi Bassi e Germania. Questi antibiotici sono usati per quegli animali che servono al mercato delle carni ma tra gli animali che non devono assumere questi antibiotici di sicuro troviamo la gallina ovaiola. In Germania, Paesi Bassi e Polonia sono state confiscate milioni di uova contenente il Lasalocid e nessuno sa come questo antibiotico sia potuto finire nelle uova.

Fonte: Leggo