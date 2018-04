Paura a Villa San Giovanni: minorenne accoltellato davanti a scuola

Attimi di paura questa mattina a Villa San Giovanni dove un giovane è stato accoltellato nei pressi dell’ I.I.S Nostro-Repaci prima dell’entrata a scuola. Il ragazzo, come riporta strettoweb.com, pare sia stato rincorso da suoi coetanei che lo inseguivano con dei bastoni e successivamente sarebbe stato accoltellato. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno trasportato il ragazzo in ospedale per le cure del caso.