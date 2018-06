Spari tra le gente, paura durante il comizio

Paura durante un comizio nel napoletano, una decina di colpi di pistola sono stati sparati tra la folla a causa di una stesa. Testimoni parlano di due centauri coperti da caschi integrali, uno dei quali ha iniziato a fare fuoco, durante un’iniziativa elettorale a favore di Raffaele De Leonardis. “Non auguro a nessuno di vedersi puntare la pistola contro e sentire esplodere i colpi. Grazie a Dio sono ancora qui a raccontarlo”, così ha affermato Angelo Ferrillo, coordinatore della Lista “Mai più Terra dei Fuochi”, vittima di una aggressione da parte dei malviventi.

Le dichiarazioni di Ferrillo.

“Ero a pochissima distanza dal retropalco. In pochi istanti ho visto scorrere sotto i miei occhi un film di camorra. Due uomini su una Transalp, uno ha tirato fuori la pistola e sparava mentre erano in corsa. A un certo punto ho visto che puntavano qualcosa, mi sono sentito sotto tiro, sentito altri spari. Per un attimo ho sperato che fossero colpi a salve. Ma poi ho visto le ogive. I carabinieri hanno riscontrato i fori in alcune auto, una scena pazzesca, assurda. Non è possibile dover fronteggiare tutto questo”, ha affermato il coordinatore della Lista “Mai più Terra dei Fuochi” Angelo Ferrillo,ex attivista dei Cinque Stelle adesso in causa.