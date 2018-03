Pd: Martina, Di Maio-Salvini governino

ROMA, 12 MAR – “Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi. Ora il tempo della propaganda è finito. Lo dico in particolare a Lega e Cinque Stelle: i cittadini vi hanno votato per governare, ora fatelo. Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità”. Lo ha detto il vicesegretario del Pd Murizio Martina nella relazione di apertura della Direzione, durante la quale ha ribadito che il Pd “continuerà a servire i cittadini dall’ opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare”.

2018-03-12_1121800592