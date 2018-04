Pd: Martina, mi candido segretario

ROMA, 4 APR – “L’Assemblea nazionale del Pd è convocata per sabato 21 aprile. Credo sia fondamentale avere un segretario nella pienezza delle sue funzioni pronto a lavorare insieme a tanti per ripartire con determinazione, umiltà e audacia”. Lo scrive Maurizio Martina in un post su Facebook. “Penso che il tema non sia andare oltre il Pd, ma rilanciarne con forza la missione. Sono pronto a fare la mia parte candidandomi segretario, in coerenza con il lavoro da reggente” per “costruire la stagione del nostro rilancio”.

