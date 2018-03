Pd:Zingaretti,congresso su idee non nomi

ROMA, 09 MAR – “Io mi auguro che ci sia un congresso delle idee e non un referendum tra persone, il mio contributo è nella richiesta ora di affrontare i temi della ricostruzione di un progetto per l’Italia. A volte le nostre regole interne hanno messo in evidenza i nomi e non il dibattito e il confronto. La prima cosa di cui abbiamo bisogno come comunità dem è darci delle regole che riaccendano il confronto e la rigenerazione”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che si è dichiarato disponibile a correre alle primarie per la segreteria del Pd. Zingaretti apre anche nel Lazio ad un confronto con M5S e aggiunge: “vedrò la sindaca Raggi, bisogna collaborare per il bene di Roma”.

2018-03-09_1091764952