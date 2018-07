PENA DI MORTE. Arriva la decisione per le due bestie che hanno torturato e ucciso la figlia di 3 anni.

Dimenticano la loro figlia di 3 anni senza cibo e la filmano mentre li implora di mangiare. Miller Costello e Brenda Emilie, sono finiti in carcere con l’accusa di omicidio e di maltrattamenti ai danni di una bambina molto piccola.

Il fatto

La coppia avrebbe umiliato e picchiato la bambina, costringendola alla fame, poi l’hanno uccisa per liberarsene. I fatti risalgono al 2017, ma in questi giorni si sta svolgendo il processo a carico della coppia. La mamma e il papà, che avrebbero dovuto amare e proteggere la bambina, costringevano la piccola Angelina a ogni tipo di abuso e di mostruosità: tra i video mostrati in aula ce n’è uno in cui la bimba piange mentre mangia una fetta di cipolla e sanguina dal naso. La bambina è chiaramente denutrita e il sangue potrebbe essere stata la conseguenza di percosse.

Fonte: Dagospia