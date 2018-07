Per anni ha stuprato i suoi figli fino a ucciderne uno, il più piccolo. Padre orco finalmente in galera.

Simeone Nardacci è stato ucciso a otto anni in una baracca di Ostia. Il piccolo è morto mentre Vincenzo Fronteddu, pescatore di 60 anni, cercava di violentarlo insieme a suo figlio Claudio, 39. Il delitto ha svelato la realtà di incestuosa violenza che le palazzine di Ostia nascondevano: l’assassino di Simeone aveva abusato di tutti e nove i suoi figli. Maschi e femmine.

La vicenda

La ‘capanna dei bambini’ nella pineta di Procoio, a Ostia, era una catapecchia sporca e fatiscente a cento metri dal mare, sulla litoranea romana. Nonostante il nome, quel tugurio costruito in mezzo ai boschi non era un parco giochi per i piccoli, ma il rifugio preferito dai loro padri per dare sfogo ai loro istinti brutali. Voglie che venivano soddisfatte nella baracca lercia, ma anche tra le mura domestiche, a pochi metri da mogli che di quelle perversioni non sapevano o non volevano sapere nulla. Nel 2000, dopo due anni di processo, Franco Fronteddu viene condannato all’ergastolo e alla perdita della patria potestà. Non si è mai pentito per l’omicidio di Simeone, di cui continua a negare la responsabilità e neanche delle violenze inferte ai propri figli. Il pescatore dalla pelle indurita dal sole, non ha mai sentito come una colpa l’aver disposto dei corpi e delle vite dei figli come una proprietà.