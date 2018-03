Per scuola ospedale Cagliari 200 libri

CAGLIARI, 31 MAR – Duecento volumi della libreria Hoepli per la scuola dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sono destinati ai ragazzi in cura che non possono frequentare le lezioni come i loro coetanei. I libri sono arrivati questa settimana: letteratura, storia e arte. Tutto questo grazie a un fotografo, Giovanni Marrozzini che trasforma i suoi scatti in donazioni di cultura. È il progetto chiamato Parolamia. Il fotografo freelance mette all’asta e baratta le immagini dei suoi reportage in giro per il mondo per realizzare biblioteche dove possono essere utili. Ad esempio, come è già capitato, in Amazzonia, nel distretto di Pichari (Perù), e a Manaus (Brasile). A marzo l’ultimo “colpo”: con un gruppo di quaranta fotografie ha regalato una svolta alla biblioteca nella scuola in ospedale del Brotzu.

