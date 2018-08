«Perchè? Che gli ho fatto?» L’angoscia di Clissè l’ambulante ferito a Napoli

Cissé Elhadji Diebel, l’ambulante senegalese di 22 anni ferito ieri sera al Vasto da due colpi di pistola esplosi da due persone a bordo di scooter, spiega a Fanpage.it cosa è accaduto nella serata di giovedì, quando è stato colpito.

L’angoscia di Clissè

“Sono a Napoli da 7 anni, sono un ambulante ma non ho mai avuto problemi a Napoli. Perché è successo? Io tornavo a casa ero andato a mangiare al ristorante, ero fermo coi miei amici, quando mi hanno colpito non hanno detto niente, mi hanno solo sparato. Due colpi mi hanno raggiunto, un altro è andato a vuoto. Loro hanno solo sparato, erano dei giovani quelli che l’hanno fatto, avranno avuto venti anni e avevano un casco in testa. Se è stato razzismo? Non lo so, non capisco. Non mi è mai successo. Se resterò a Napoli? Non lo so, per il momento penso solo a riprendermi, penso solo ai miei piedi feriti…”.