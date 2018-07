Perde figli e marito nell’incendio di Atene. Le ultime parole del piccolo:”mamma ho paura…”

Nella catastrofe che ha coinvolto la Grecia, con gli incendi di natura dolosa causando decine di morti, si fanno spazio storie commuovono il paese come quello di Evita Fytros, una ragazzina di 14 anni, promessa del ciclismo, in vacanza con la famiglia a Kokkino Limanaki, che ha tentato di salvarsi gettandosi da uno scoglio alto 15 metri. “Era una combattente. E io dovrò provare a imitare la mia figliola”, ha scritto la madre in una lettera. Una lettera che ha lasciato milioni di persone senza parole, perché nell’inferno di Mati quella donna non ha perso la figlia, ma anche il marito e un altro figlio di 11 anni.

Fonte: Fanpage