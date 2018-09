Perde il controllo dello scooter e si schianta: Marco muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta Marco Galasso, 19 anni ancora da compiere, a causa di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Il giovane viaggiava a bordo del scooter, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni paletti di un marciapiede nei pressi di corso Inglesi.

La vicenda

Classe 1999, Marco era nato e viveva a Sanremo, dove aveva frequentato la scuola media Dante Alighieri, per poi studiare all’istituto Alberghiero D.Aicardi – E.Ruffini della vicina Arma di Taggia. Il ragazzo – come riporta Riviera24.it – aveva giocato a calcio nelle file della Virtus Sanremo. Sul sinistro stradale sono state avviate le indagini dai carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Oltre alla famiglia, Marco lascia la fidanzata Eleonora.